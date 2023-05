Forte temporale a Brescia: si allaga bus con passeggeri

Numerosi i disagi alla viabilità causati dal maltempo in Lombardia. A Brescia un bus, con a bordo passeggeri, ha imbarcato acqua. Come si vede in un video ripreso da un utente a bordo.

A Rezzano è crollato l'argine del naviglio e due auto sono state inghiottite dal canale

Non va meglio in in provincia, dove il nubifragio ha causato problemi nei paesini di Concesio in Valle Trompia, Caino e Nave. Le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti di fango con allagamenti un po' ovunque. A Rezzano è crollato l'argine del naviglio e due auto sono state inghiottite dal canale.