Forti piogge e allagamenti nella notte e in mattinata. Allerta Seveso

Forti piogge a Milano e in Lombardia da questa notte. Sotto controllo anche il livello del fiume Seveso, tutto pronto per far entrare in funzione la vasca di laminazione di Bresso nel caso la situazione non dovesse migliorare. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza di due fasi meteorologiche nella settimana, la prima perturbata fino a venerdi', poi una seconda fase decisamente piu' soleggiata e calda nel weekend.

Due le perturbazioni dovrebbe quindi arrivare il bel tempo, seppur con qualche incertezza primaverile: un passaggio di aria instabile al Nord provochera', infatti, qualche veloce temporale sabato specie tra est Lombardia, Alpi e Prealpi centro-orientali e pianure adiacenti.