Forum del cibo, annunciato un "picnic da Guinness" a Milano

Un picnic da guinness che attraverserà la città organizzato per i giovani e dai giovani il prossimo 18 giugno e una staffetta virtuale tra Milano e Napoli. Sono due delle iniziative annunciate nella prima giornata del Forum del cibo "La Food Policy di Milano per il futuro della città", che fino al 13 maggio vede oltre trenta appuntamenti per parlare di politiche alimentari sostenibili a Milano.

Food Wave, Milano capofila di una rete internazionale

"Una delle eredità di Expo è la Food Policy cittadina che coinvolge sempre di più tutta la città in un'azione corale, concreta, diffusa e partecipata", ha sottolineato la vicesindaco e assessore all'Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo. Lunedì mattina alla Fondazione Feltrinelli è stato presentato il progetto europeo Food Wave, che vede il Comune di Milano capofila di una rete internazionale di 19 città e 13 ong, con una community di giovani impegnati a lavorare insieme sulla sostenibilità e il ruolo delle politiche alimentari urbane. Ed è proprio nell'ambito di questo progetto che il prossimo 18 giugno sarà organizzato un grande picnic aperto alla città che vedrà analoghi eventi in diverse altre città europee. Una giornata per promuovere il dibattito sui temi della lotta allo spreco, della valorizzazione delle tipicità locali e stagionali, del riduzione delle emissioni, delle scelte in campo alimentare più rispettose per il clima e per l'ambiente.

Politiche del cibo, il "dovere etico e politico" dell'Italia

In Consiglio comunale a Milano ha parlato di questi temi Stefano Gatti, inviato speciale per la Sicurezza alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Abbiamo un dovere etico oltre che politico nello svolgere un ruolo importante nell'ambito delle politiche del cibo a livello internazionale - ha spiegato -, essendo un Paese in cui il cibo e la produzione di materie prime affondano le proprie radici in una lunga tradizione".

A Napoli la conferenza "Le politiche del cibo per le città del Mediterraneo"

In collaborazione con il Milan Urban Food Policy Pact, sarà promossa il 26-27 maggio a Napoli la Conferenza 'Le politiche del cibo per le città del Mediterraneo' che vedrà la partecipazione di dodici città del Mediterraneo e otto città italiane che si confronteranno sui temi della Food Policy urbana.