Forum Welfare del Comune: botta e risposta Abimelech (Cisl) - Bertolè

All’inizio è stato Giovanni Abimelech, segretario della Cisl milanese ad accendere le polveri: “Il Comune di Milano ha organizzato il Forum del Welfare, tre giorni di incontri a cui parteciperanno oltre 70 relatori. Si parlerà, fra i vari temi, di inclusione lavorativa, emergenza casa, invecchiamento della popolazione, immigrazione.

Tutto bello e interessante, peccato che il sindacato non ci sarà perché non è stato invitato a partecipare attivamente al dibattito. Eppure Cgil, Cisl e Uil rappresentano qualche centinaio di migliaia di persone, tra lavoratori e pensionati; fanno contrattazione sul welfare nelle aziende e contrattazione sociale con i Comuni; offrono quotidianamente e sussidiariamente servizi e prestazioni ai cittadini, molti dei quali anziani, nelle sedi capillarmente diffuse sul territorio; si occupano dei problemi degli inquilini delle case popolari (e non solo); aiutano i migranti nelle pratiche burocratiche e con progetti per favorirne l’integrazione.

E allora perché i sindacati non sono stati invitati a portare la propria voce e il proprio contributo alla discussione? E’ stata una semplice dimenticanza o una precisa volontà? Comunque sia è una grave mancanza di attenzione da parte di Palazzo Marino”.

Bertolè : "Ogni Forum ha il suo taglio, non mancheranno occasioni di confronto"

Pronta oggi la risposta dell’assessore Lamberto Bertolè, assessore al Welfare del Comune, che spiega: “Non c’è assolutamente nessun problema, perché i sindacati sono stati coinvolti all’ultimo Forum, sono coinvolti nel percorso di scrittura del piano del welfare. Ogni anno il Forum ha un taglio diverso, quest’anno la centralità è stata data ai soggetti del terzo settore che fanno parte delle otto co-progettazioni. E’ stata fatta la scelta di fare un forum tutto sull’amministrazione condivisa. Non mancheranno molte occasioni di confronto coi sindacati che sono ovviamente un interlocutore fondamentale per noi”. Interlocutore fondamentale, dunque i sindacati. Intanto alla tre giorni del Comune sul welfare partecipano le onlus beneficiarie dei 500 milioni che Fondazione Cariplo ha messo a disposizione del progetto.