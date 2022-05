Forza Italia a Bergamo: "Indispensabili per Lombardia e Italia"

"Forza Italia è indispensabile in Italia e in Lombardia". Lo slogan è emerso dall'edizione di Bergamo della convention di Forza Italia dal titolo "L'Italia del futuro", tenutasi ieri.

Gregorio Fontana: "Draghi voluto da Berlusconi"

"Il governo Draghi è stato fortemente voluto da Berlusconi" e "i piani vaccinali sono stati proposti da Forza Italia", ha affermato - come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera - il deputato Gregorio Fontana, di fronte a circa trecento presenti. Molti di loro appartenenti a Confidustria, Confartigianato e al mondo dell'imprenditoria. A loro si è rivolto Gianfrano Ceci. "Vogliamo il treno per Orio, la Bergamo-Treviglio, il tram in Val Brembana". Sull'autonomia energetica, il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, ha spinto per "il nucleare, che non inquina".

Ceci: "Vogliamo Comune, Regione e Governo".

I piani di Forza Italia, a Milano ma non solo, sono ambiziosi. Gianfranco Ceci ha assicurato che il partito "sara al centro di ogni progetto". "Vogliamo prenderci Comune, Regione e Governo", ha aggiunto. La senatrice Licia Ronzulli considera quello attuale " un governo di emergenza nazionale: non faremo alleanze contronatura con una sinistra con cui non abbiamo niente in comune".

Gasparri: "Berlusconi unico federatore"



"Senza spirito inclusivo - ha detto Maurizio Gasparri - Forza Italia non va da nessuna parte, il centrodestra deve tornare a essere la locomotiva". E poi ancora Tajani sul ruolo di Silvio Berlusconi: «L’unico federatore che garantisce serietà e affidabilità. C’è bisogno di Forza Italia per quello che farà, stiamo costruendo il futuro con il passo lento e sicuro dell’alpino".