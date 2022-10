Forza Italia accusa il sindaco Sala: "Non privilegia esigenze dei cittadini"

I dipendenti di Atm non ce la fanno più. Troppe le aggressioni ai loro danni: 6 solo nelle ultime 48 ore. Così oggi hanno deciso di partecipare in massa allo sciopero dei mezzi pubblici ATM gettando nel caos gli spostamenti dei milanesi. Attese infinite, assembramenti asfissianti, una situazione che - secondo Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Milano - rispecchia la "misura colma" dei dipendenti dell'azienda di trasporti.

De Chirico: "Solidarietà ai lavoratori di ATM"

Contattato da Affaritaliani Milano, spiega: "Dobbiamo esprimere solidarietà ai lavoratori. Non mi sembra che ricevano attenzione da parte di Atm, dell'amministrazione comunale nè tantomeno dal prefetto. I sindacati da mesi chiedono maggiore sicurezza. Non solo per i lavoratori ma per tutti i clienti del servizio pubblico. Ogni giorno vediamo video di scippi e borseggi". I disagi in metro, infatti, colpiscono lavoratori e non. Le aggressioni, o i furti, non conoscono ruoli.

De Chirico: "Da tempo chiedo tornelli nuovi, alti, per impedire passaggio di due persone"

"Esisteva - prosegue il capogruppo milanese di FI - un nucleo di polizia deputato al controllo delle stazioni metropolitane. E poi va sicuramente potenziata la security di Atm". Ma De Chirico ha da tempo un antidoto contro le violenze e i soprusi in metro: "Ogni anno propongo a bilancio di sostituire i tornelli con quelli di ultima generazione, presenti al capolinea di San Siro della M5. Tornelli alti che impediscono il passaggio di più di una persona e lo scavalcamento".

De Chirico: "Sala e il Pd antepongono l'ideologia alle reali esigenze dei cittadini"

Nel frattempo, le conseguenze dello sciopero dei mezzi si sono fatte sentire. E non poco. "Era assolutamente prevedibile - continua De Chirico - da parte di tutti tranne che dalla giunta di Sala e dal Pd che, come sempre, mettono avanti l'ideologia rispetto alle esigenze dei cittadini. Bastava spegnere le telecamere di area B e area C per facilitare, nel primo caso, l'ingresso dei pendolari che arrivano a Milano per lavoro, e non per fare il giro in bicicletta, mentre nel secondo caso sarebbe stato utile aprire i varchi per non creare ingorghi e non impallare la circolazione".