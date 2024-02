Forza Italia, chiusi i congressi in Lombardia. Sorte: "Obiettivo doppia cifra"

Forza Italia, chiusi i congressi in Lombardia. Sorte: "Europee, obiettivo doppia cifra"

"Oggi con il congresso di Forza Italia a Sondrio, che vedrà l’elezione per acclamazione a coordinatore di Elio Della Patrona, si chiude la fase congressuale in Lombardia, che ha coinvolto circa 17mila iscritti azzurri in dodici congressi provinciali e nel congresso della grande città di Milano. Ringrazio il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, per essere intervenuto a Milano e a Bergamo, dimostrando grande attenzione per la nostra regione. Da parte mia, sono orgoglioso di avere partecipato a tutti gli eventi, che si sono svolti in un clima sereno e di massima collaborazione, e auguro buon lavoro ai nuovi coordinatori, certo che sapranno dare un contributo forte e importante al rilancio e al radicamento del nostro partito”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia.

I big entrati in FI: Moratti, Albertini, Iwobi...

“Questa – prosegue - è stata per noi una fase di confronto e rafforzamento molto importante, perché abbiamo ascoltato e dato voce alla nostra base e delineato la nuova classe dirigente sul territorio. Ho visto grande partecipazione, entusiasmo, voglia di essere protagonisti. Forza Italia in Lombardia gode di ottima salute e ne abbiamo avuto l’assoluta dimostrazione negli ultimi mesi. Ci sono stati diversi rientri e adesioni, anche di peso, come quelli di Letizia Moratti, ora presidente della Consulta azzurra e dell’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Pochi giorni fa, anche l’ex senatore Tony Iwobi ha scelto di aderire al nostro partito, e come lui diversi parlamentari europei e tanti amministratori locali. In consiglio regionale abbiamo rinforzato la nostra presenza, passando da sei a otto consiglieri; abbiamo vinto a Monza, dove Adriano Galliani ha conquistato il seggio del presidente Berlusconi, onorandone la memoria; abbiamo registrato circa 17.000 adesioni nella campagna di tesseramento"

Sorte: "Obiettivo doppia cifra alle Europee"

Il coordinatore azzurro prosegue: "Risultati importanti che premiano il grandissimo impegno con cui stiamo lavorando per radicarci ancora di più e raggiungere tutti gli obiettivi, sempre più ambiziosi, che ci siamo prefissati: superare la doppia cifra alle elezioni europee ed essere protagonisti alle amministrative che, in Lombardia, coinvolgeranno nei prossimi mesi circa mille comuni. C’è una grande area politica che vogliamo e dobbiamo occupare, lo spazio a cui fanno riferimento milioni di elettori che credono nei valori liberali, garantisti, europeisti. I nostri valori. Noi siamo gli unici, infatti, ad incarnarli all’interno della coalizione di centrodestra, a cui apparteniamo con orgoglio e convinzione, ma tenendo sempre ben presenti le nostre idee e caratteristiche uniche. Rappresentiamo in Italia la grande famiglia del Partito Popolare Europeo, che sarà protagonista della maggioranza che guiderà l’Europa nei prossimi anni. In Lombardia stiamo lavorando bene e abbiamo costruito una squadra capace, forte, determinata".

Sorte conclude: "Puntiamo a migliorarci ancora, ad andare avanti con tutto il nostro impegno e la nostra passione. Abbiamo festeggiato da poco i trent’anni di Forza Italia: siamo nella storia, grazie al nostro Presidente Silvio Berlusconi. Abbiamo il dovere, ora, di scriverne un’altra pagina, portando avanti quanto lui ci ha trasmesso e insegnato”.