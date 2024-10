Forza Italia cresce in Lombardia: Sorte da il benvenuto a Campiotti (ex Italia Viva)

"La squadra di Forza Italia in Lombardia continua a crescere e si rafforza. Do il benvenuto a Filippo Campiotti, Presidente di Italia Viva per la Citta' Metropolitana di Milano e ai tanti iscritti e amministratori di Italia Viva in Lombardia che hanno scelto di aderire a Forza Italia". Cosi' Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. "In Lombardia - prosegue - stiamo registrando grandissimo fermento sul territorio e un interesse crescente per il nostro partito e la nostra proposta politica. Diversi esponenti e militanti di quello che era ormai il Terzo Polo stanno scegliendo di entrare in Forza Italia. Sono tutti coloro non si riconoscono in un progetto che guarda a sinistra, che ha deciso di schierarsi con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Avs. Noi siamo sempre piu' attrattivi e rappresentiamo l'unico punto di riferimento di chi si riconosce nel Partito Popolare Europeo: i moderati, i liberali, i popolari. Nei prossimi giorni ci saranno altre sorprese e ingressi", conclude.