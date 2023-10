Forza Italia, due new entries in Regione da lista Moratti e lista Fontana

Forza Italia, due new entries in Consiglio Regionale da lista Moratti e lista Fontana

Grande attivismo di Forza Italia in Regione Lombardia. Continua la campagna acquisti del partito azzurro, che oggi arriverà a quota otto consiglieri regionali, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano. Entra infatti nel partito guidato da Antonio Tajani Ivan Rota, eletto con la Lista Moratti. E' il primo dei consiglieri morattiani che passeranno in Forza Italia. Più inaspettato invece il cambio di casacca di Jacopo Dozio. Anche lui arriva in Forza Italia ma il partito di provenienza è la lista del presidente Attilio Fontana. Evidentemente Fi sta dimostrando una vitalità tra gli eletti inaspettata.