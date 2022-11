Forza Italia inaugura nuova sede. Berlusconi taglia il nastro a Milano

Sarà la sede quartier generale in vista delle prossime elezioni in Lombardia. Tra palloncini e vecchi e nuovi inni di partito, Forza Italia apre una nuova 'casa' a Milano in via Maurizio Monti, zona elegante e centralissima. Alle pareti alcune immagini di Silvio Berlusconi che raffigurano 'pezzi di storia'.

Alle pareti fotografie con Putin, Bush e Chirac

Fotografie del patriarca azzurro con Vladimir Putin (in tutto tre, in una i due brindano con un bicchiere di vodka, in un'altra sono assieme a George Bush e in una terza soli in una stanza, forse al Cremlino), una con Jacques Chirac, un'altra con Berlusconi che alza la Champions League da presidente del Milan. Affissi anche vecchi manifesti elettorali e una dichiarazione di Berlusconi che fa riferimento a quella che definisce la "rivoluzione giudiziaria" di Mani Pulite, preludio alla sua scelta di candidarsi per la prima volta nel 1994.

Di seguito il video dell'inaugurazione, a cura dell'agenzia Vista.