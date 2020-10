Forza Italia lancia "Al lavoro per Milano", un ciclo di incontri per ripartire

Milano e' e deve rimanere il motore dell'economia e dell'innovazione in Italia. Per questo – dice l’On. Cristina Rossello, Commissario FI di Milano – abbiamo deciso di confrontarci con le istanze concrete delle categorie produttive. Nelle prossime 2 settimane incontreremo Assolombarda, Confcommercio, Confesercenti, Assimpredil, Aspesi, Confartigianato, CNA, Camera della Moda, Federlegno, Assoedilizia e altre realtà del tessuto produttivo milanese. Dopo quest'incontro Forza Italia lancera' un piano di rigenerazione di Milano che punti sul lavoro, utilizzando la leva fiscale, quella della semplificazione amministrativa e quella della riduzione dei tempi di risposta del Comune. Metteremo questo programma a disposizione della alleanza di centrodestra con cui vogliamo riconquistare Milano.

Fabrizio De Pasquale, Capogruppo FI in Consiglio Comunale afferma: con i nostri eletti in Parlamento, Comune e Regione incontreremo le categorie produttive per individuare atti e delibere che si possono fare da subito per rafforzare la sicurezza sanitaria e mantenere competitività e dinamismo. Più che fare accademia o marketing elettorale, oggi si deve prendere spunto dal mondo del lavoro per rendere il Comune a servizio dei cittadini e non viceversa.