Forza Italia Milano, fronda contro la coordinatrice Rossello. Romeo (Italia Migliore): "Sto con lei, ha ricostruito il partito"

"Fronda contro la coordinatrice Rossello" titola oggi Repubblica raccontando dei mal di pancia che agiterebbero il Natale del gruppo milanese di Forza Italia. Tanti gli assenti al brindisi pre-festivo, con le correnti che puntano l'indice contro la gestione della coordinatrice. E la consigliera comunale Deborah Giovanati, ex Lega, che avrebbe polemicamente abbandonato la chat del gruppo a Palazzo Marino. In questa situazione decisamente fluida prende una posizione chiara Giuseppe Romeo, che assieme a Tiziano Mariani ed altri fa parte del gruppo di Italia Migliore che ha lo scorso ottobre accolto l'invito di Letizia Moratti a fare ritorno in Forza Italia, in un percorso che ha coinciso con la nomina di Nicola Spadafora a coordinatore nazionale del gruppo.

Romeo: "Rossello ha ricostruito il partito a Milano"

Sulle attuali vicende relative al coordinamento milanese di Forza Italia, Romeo ha commentato: "È importante guardare alla realtà dei fatti. Nel 2019, Forza Italia a Milano era in una situazione molto difficile, con pochi iscritti e una presenza politica ridotta. Da allora, l’on. Rossello ha lavorato con grande impegno per ricostruire il partito, ottenendo risultati concreti e riportando vitalità all’organizzazione cittadina. Le recenti critiche sembrano alimentate da gruppi interni mossi più da invidia che da reali problemi e questo rischia di danneggiare l’immagine del partito proprio mentre si sta rafforzando sul territorio".

Le presunte defezioni all'incontro conviviale di venerdì scorso non hanno oscurato per Romeo il fatto che erano presenti oltre 400 forzisti: "Un risultato notevole, considerando le difficoltà causate dallo sciopero nazionale dei mezzi pubblici che ha reso più complicato raggiungere la location. Durante l’evento, l’on. Rossello ha dimostrato apertura e spirito collaborativo, dando spazio agli interventi di Tiziano e Nicola, che hanno portato i saluti di Italia Migliore e questo sottolinea il suo impegno nel favorire il dialogo e la collaborazione con la nostra realtà. È incredibile chi non riconosce il grande lavoro svolto dall’ on. Rossello per rilanciare Forza Italia a Milano. Nonostante le tensioni interne, il successo dell’evento e la partecipazione numerosa confermano che il partito ha ritrovato energia e sostegno sul territorio".

Romeo (Italia Migliore): "Sto con Rossello"

Quindi le conclusioni: "Io, Giuseppe Romeo, sto con lei. Questa situazione mi ricorda le mie elezioni europee, quando ho dovuto nuotare controcorrente con mezzo partito contro di me (su ordine di qualcuno/a) ma nonostante ciò sono riuscito a ottenere 3mila preferenze. Questo dimostra che, con determinazione e visione, si possono superare anche gli ostacoli più grandi".