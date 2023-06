Forza Italia nel cuore di Milano: ritorna il gruppo nel Municipio 1

"Sono orgoglioso ed emozionato di annunciare il ritorno di Forza Italia nel cuore di Milano, dove proprio ieri abbiamo dato, in Duomo, l'ultimo saluto al Presidente Berlusconi: il gruppo azzurro si è infatti ricostituito nel Municipio 1 grazie ai consiglieri Federico Benassati, Stefania Ambrosini e Stefania Bonaccorsi, a cui diamo il benvenuto".

Stefano Benigni: "Forza Italia, grazie al suo straordinario impegno è viva e attrattiva e andrà avanti"

Cosi' Stefano Benigni, deputato lombardo di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro. "Fino all'ultimo giorno, il Presidente Berlusconi ha lavorato per il rafforzamento del partito sul territorio e Forza Italia, grazie al suo straordinario impegno è viva e attrattiva e andra' avanti, come era la sua volonta', nella direzione che ci ha indicato. Noi ci impegneremo al massimo per portare avanti il suo progetto politico, i suoi valori e i suoi ideali, realizzando il suo desiderio di costruire un'Italia migliore. Tornare con un gruppo ufficiale nel Municipio 1 è un primo importante passo che rafforza la nostra presenza nella città piu' importante d'Italia: Forza Italia è nata a Milano e vogliamo che qui torni ad essere protagonista", ha concluso.

Cristina Rossello: "Milano ha bisogno del buongoverno di centrodestra"

"Saluto con gioia le nuove adesioni in Forza Italia, guidate da Federico Benassati, che sarà anche vice coordinatore con delega alla sicurezza e arredo urbano della citta' di Milano", ha aggiunto Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e coordinatore della città di Milano. "Milano - ha detto - ha bisogno del buongoverno di centrodestra: sono certa che grazie al grande lavoro che stiamo portando avanti in regione e in citta', seguendo la strada tracciata dal nostro Presidente, otterremo un ottimo risultato alle prossime elezioni comunali".

Alessandro Sorte: "In Lombardia stiamo portando avanti un grande lavoro di riorganizzazione del partito"

"In Lombardia, stiamo portando avanti un grande lavoro di riorganizzazione del partito, per rafforzarci ancora di piu' sul territorio, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee, nella direzione che ci ha indicato il Presidente Berlusconi", ha concluso il deputato e coordinatore azzurro in Lombardia, Alessandro Sorte. "C'e' grande fermento, entusiasmo e voglia di Forza Italia. Do il benvenuto alle neo consigliere azzurre Stefania Bonaccorsi e Stefania Ambrosini, che sara' anche Responsabile del Dipartimento Attività Produttive nella segreteria Regionale".