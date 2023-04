Forza Italia: "Notte tranquilla per Berlusconi"

Seconda notte "tranquilla" in un reparto di degenza ordinaria per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, uscito domenica dalla terapia intensiva. È quanto trapela da fonti sanitarie. Il Cavaliere, affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica, è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare.

I prof Ciceri e Zangrillo: "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento"

Nell'ultimo bollettino emesso ieri, i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno riferito che "al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento". Per l'ex premier "proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali". E il fratello Paolo Berlusconi ha parlato ieri sera di una "ripresa costante anche se lenta".