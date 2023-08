Forza Italia si riunisce a ottobre a Monza: "Evento per sostenere Galliani"

La continuità politica di Berlusconi in Parlamento ha sempre più le sembianze di Adriano Galliani. Che, ieri, era nel parterre d'onore dell'U-Power Stadium di Monza, dove si è tenuta la prima edizione del Trofeo Berlusconi, non solo nelle vesti di amministratore delegato del club lombardo. L'ex senatore, nonchè ex vicepresidente del Milan, era affiancato, oltre che da Pier Silvio Berlusconi, da Marta Fascina e da Paolo Scaroni, anche da Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia, e da Stefano Benigni, la guida giovanile del partito fondato dal compianto Silvio.

Monza, il punto di incontro tra le anime politiche e imprenditoriali pronte a raccogliere il suo scettro

L'ennesimo segnale di come Monza, la cui squadra di calcio era stata rilanciata da Berlusconi, e città in cui si terranno le suppletive per sostituire il Cavaliere, rappresenti il punto di incontro tra le anime politiche e imprenditoriali pronte a raccogliere il suo scettro.

Cattaneo: "Saremo a Monza dove è stato eletto Silvio Berlusconi e dove abbiamo deciso di candidare Galliani"

Nella città brianzola, infatti, sarà candidato Adriano Galliani per il seggio senatoriale prima occupato da Berlusconi. Ormai non è più un segreto. E un'ulteriore conferma può arrivare dall'assemblea degli iscritti di Forza Italia in programma il 14 ottobre sempre a Monza. Lo anticipa ad Affaritaliani.it Milano, l'onorevole Alessandro Cattaneo, vice-coordinatore del partito: "La data è stata decisa la scorsa settimana, non a caso cade una settimana prima delle suppletive. Saremo a Monza dove è stato eletto Silvio Berlusconi e dove abbiamo deciso di candidare Galliani. Saremo lì per ritrovarci con tutti gli amministratori e per sostenere Adriano Galliani".

Evento allo stadio? Cattaneo: "E' la prima volta che ne sento parlare"

Secondo alcune voci, l'evento si potrebbe tenere allo stadio. Cattaneo, al momento, sembra escludere l'ipotesi: "E' la prima volta che ne sento parlare", afferma sorridendo ai microfoni di Affaritaliani.it Milano. Stadio o no, non ci sono dubbi sulla scelta di Galliani come candidato alle suppletive in una sfida che vede, al momento, come avversari, Marco Cappato, leader radicale, e Cateno De Luca, esponente di Sud chiama Nord. A loro il difficile compito di affrontare l'eredità di Berlusconi nel feudo di Monza. In attesa che il centrosinistra sciolga le sue riserve e decida se appoggiare Cappato o presentare, più verosimilmente, un suo candidato.