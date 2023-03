Forza Italia, Sorte coordinatore regionale. Prende il posto di Licia Ronzulli

Il deputato Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore regionale della Lombardia di Forza Italia, in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli, che mantiene il ruolo di capogruppo al Senato. Lo ha deciso il presidente del partito, Silvio Berlusconi, contestualmente alla nomina di Paolo Barelli a nuovo Capogruppo alla Camera di Forza Italia, in sostituzione di Alessando Cattaneo.

Bernini: "Per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi Coordinatori Regionali"

"Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale - spiega Berlusconi in una nota -, ho ritenuto di nominare al fianco del Ministro Sen. Anna Maria Bernini, l'On. Alessandro Cattaneo quale Vice Coordinatore Nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito. Congiuntamente, per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi Coordinatori Regionali. Per la Basilicata: Sen. Maria Elisabetta Casellati; per l'Emilia Romagna: On. Rosaria Tassinari; per la Lombardia: On. Alessandro Sorte; per il Molise: Sen. Claudio Lotito; per la Sicilia: Dott. Marcello Caruso; per la Toscana: Dott. Marco Stella; per il Veneto: On. Flavio Tosi".