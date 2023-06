Forza Italia, Sorte: "In Lombardia 2mila nuovi iscritti in 48 ore"

"La Lombardia interpreta appieno il trend di una Forza Italia che cresce, nei sondaggi e come adesioni. In 48 ore si registrano, infatti oltre 2mila nuovi iscritti. Questo dimostra ancora una volta quanto il nostro movimento stia diventando sempre più centrale e attrattivo, grazie a quel patrimonio di valori liberali e riformisti che il presidente Silvio Berlusconi ci ha trasmesso e inculcato". Lo sottolinea il coordinatore regionale Alessandro Sorte.

"In questo quadro - ha aggiunto Sorte -, la guida autorevole di Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito, vice premier e ministro degli Esteri, e' una garanzia per l'attuazione delle linea voluta dal nostro Presidente ed e' per tutti noi un punto di riferimento e uno sprone per proseguire sulla strada già tracciata. Forza Italia è l'unico partito, casa dei moderati, in cui la famiglia e le imprese sono fondamentali per lo sviluppo del sistema paese. La gente capisce il linguaggio che usiamo, la passione che investiamo e le energie che non risparmiamo nell'esclusivo interesse del Paese e dei cittadini".

Sorte: "Forza Italia, rafforziamo l'anima europeista e atlantista"

Tutto questo - ha concluso il coordinatore - si traduce in una grande partecipazione che e' la migliore risposta ai nostri sforzi e al nostro impegno, come è avvenuto per esempio nell'assemblea regionale a Sesto San Giovanni e in quella provinciale a Brescia. Continuiamo così, per rafforzare l'anima europeista e atlantista del nostro movimento, il modo più bello per ringraziare ogni giorno il presidente Berlusconi, il cui nome e' nel simbolo e in ogni azione che portiamo avanti".