Foto nudo davanti alla cattedrale di Noto: denuncia da 10mila euro

E' un 37enne di origini calabresi ma residente a Milano il protagonista della bravata a Noto che ora gli costerà una multa di 10mila euro: l'uomo è stato infatti denunciato dagli agenti del commissariato del Comune siciliano per atti osceni in luogo pubblico. Lo scorso 17 agosto è salito sulla scalinata della Cattedrale, si è abbassato i pantaloncini mostrando i glutei e si è fatto scattare una foto che ha postato sul suo profilo Instagram. L'immagine in poco tempo è diventata virale, suscitando l'indignazione di molti cittadini. Immediate sono scattate le indagini che hanno consentito di risalire all'identità dell'uomo.