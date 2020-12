Four Seasons Hotel Milano: chiusura e completo restyling

Il Four Seasons Hotel Milano, che sorge in un ex convento del XV secolo subirà un rinnovamento completo degli spazi: le aree comuni, il ristorante e il bar, le camere e le suite, e tutte le sale meeting saranno interessate dai lavori che si svolgeranno in differenti fasi suddivise per tutto l’arco del 2021, e verranno completati entro la fine dell’anno. Four Seasons Hotel Milano ha scelto l’architetto Patricia Urquiola per ridare nuova linfa ai propri spazi; Urquiola, spagnola di origini ma con una forte influenza italiana, a seguito degli studi svolti presso l’Università Politecnico di Milano sotto la guida del grande designer italiano Achille Castiglioni, risulta la scelta più naturale per Four Seasons Hotel Milano: hotel simbolo della città della moda e del design per eccellenza. Per far rivivere il proprio celeberrimo giardino interno, una vera oasi di relax nel centro della città, l'hotel si rivolgerà all’esperto architetto paesaggista e agronomo Flavio Pollano, intenditore di “verde verticale”, botanica e progettazione di giardini, che ha lavorato a progetti rinomati in tutto il mondo tra cui la componente paesaggistica del Padiglione Italia alla Dubai 2020 World Fair.

La finalità della prima fase di ristrutturazione comprenderà una nuova Lobby e una lounge, un nuovo ristorante e un nuovo bar. Il ristorante e i bar non solo saranno completamente ristrutturati, ma avranno un’identità completamente nuova. L’Executive Chef Fabrizio Borraccino rimarrà al timone della brigata di cucina, e la sua offerta di menu sarà completamente rielaborata per rispondere al meglio alle esigenze di una clientela cosmopolita come quella milanese, con proposte nuove basate su ingredienti meticolosamente selezionati. Una volta completata la prima fase di ristrutturazione entro la primavera del 2021, Four Seasons Hotel Milano riaprirà le proprie porte, proseguendo i lavori di ristrutturazione che interesseranno le camere, le suite e le sale meeting. I lavori di rinnovamento continueranno per tutto l’anno, ma il loro svolgimento – in fasi diverse – sarà tale da far sì che il soggiorno e l’esperienza degli ospiti non subisca alcuna interruzione.

“Questo è un nuovo entusiasmante capitolo per Four Seasons Hotel Milano. Abbiamo un'incredibile opportunità di reinventare quello che è già un hotel iconico con un grande patrimonio, in una delle migliori posizioni del mondo, e renderlo il luogo più ammirato della città" – così Andrea Obertello, Direttrice di Four Seasons Hotel Milano.