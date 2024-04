Fp-Cgil, centri per l'impiego lombardi in grandi difficoltà

I centri per l'impiego della Lombardia, affidati alle Province dalla Regione, cioè "enti depotenziati dalla riforma Delrio" stanno incontrando "grandi difficoltà". La denuncia arriva da Antonio Lenzi, coordinatore regionale della Fp-Cgil per i Cpi della Lombardia, e Dino Pusceddu, segretario generale regionale. Il progetto Gol, finanziato dal Pnrr e volto a garantire l'occupabilità dei lavoratori, si è rivelato estremamente complesso e delicato: "gli obiettivi fissati dalla Regione appaiono irrealistici", con un carico amministrativo eccessivo che ostacola la buona riuscita dei servizi offerti.

La denuncia dei sindacati: "Serve un cambio di rotta"

La Regione detta le linee guida, mette a disposizione i budget di spesa, ma al contempo delega la messa in campo delle decisioni alle 12 soggetti provinciali "che faticano a portare avanti scelte di fatto calate dall'alto", creando un sistema che non tiene conto delle esigenze dei cittadini. I due sindacalisti concludono "Va abbandonato un sistema verticistico e burocratico, coinvolgendo chi tutti i giorni incontra le persone in difficoltà che hanno perso un lavoro, che chiedono un supporto, che necessitano di aiuto e sperano di poterlo ottenere presso i centri per l'impiego".