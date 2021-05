Fracci, oggi i funerali. Sala: tram linea 1 Milano dedicato a lei



"Ciao Carla, oggi pomeriggio tutta Milano ti salutera'. Ho chiesto ad Atm di dedicarti un tram della linea 1, quella che passa davanti alla Scala; sara' un tram tutto bianco, con il tuo nome scritto in modo discreto. Penso sia un modo molto milanese di ricordarti, sobrio e che ribadisce i nostri valori e le nostre qualita'. Valori e qualita' che tu, orgogliosa figlia di un tranviere, hai portato nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi". Lo scrive su Instagram il sindaco di Milano, Beppe Sala, ricordando Carla Fracci nel giorno dei suoi funerali.



Fracci: il lungo omaggio alla Scala



Cinque minuti di applausi hanno accolto in piazza della Scala il feretro di Carla Fracci alla chiusura della camera ardente allestita per tutto il pomeriggio nel foyer del teatro. Lei avrebbe ringraziato con ripetuti inchini e baci al pubblico. E' stato il marito, Beppe Menegatti, con cui ha condiviso 57 anni di vita coniugale e professionale, a farlo per lei, gridando alla folla piu' volte 'grazie, grazie'. Per tutto il pomeriggio e' stato continuo il tributo alla grande danzatrice, morta a 84 anni. Un saluto per il quale il teatro milanese ha aperto il suo foyer per la camera ardente, privilegio finora riconosciuto solo a pochissimi.



"Lei sarebbe, anzi sono certo che e' - ha detto con le lacrime agli occhi il figlio Francesco, indicando il cielo - commossa da questo tributo colossale, immenso che la Scala, il Teatro, ma il teatro in senso esteso, sta facendo a mia mamma". Il figlio, come il padre e gli altri familiari, non si e' mosso per tutto il giorno dalla camera ardente, accettando con gentilezza le condoglianze dei milanesi, dei giovani allievi della Scuola di ballo, di tanti ammiratori sconosciuti e soprattutto delle maestranze della Scala, vecchie e nuove. Sono soprattutto loro, la parte operaia del teatro, come l'ha definita il figlio Francesco Menegatti, che hanno reso l'omaggio piu' commosso davanti alla bara coperta e circondata da corone e mazzi di fiori esclusivamente bianchi, il suo colore preferito.



"Mia madre ha sempre dato tutto al teatro, e' sempre stata solidale, unita in modo indissolubile - ha raccontato il figlio - soprattutto con le maestranze, la parte piu' nascosta del teatro, quella silente, la parte operaia, quella che fa andare in scena gli spettacoli e questo amore era reciproco, contraccambiato". Lo testimoniano il mazzo di fiori a firma 'Gli elettricisti della Scala', i messaggi lasciati sul libro delle firme, i macchinisti, i ricordi di Maurizia, ex parrucchiera della Scala e di una giovane Fracci. "Mentre la preparavo facevamo discorsi da mamme - ha raccontato -. Lei era una stella, ma con noi si comportava sempre con semplicita', umilta', avevamo gli stessi problemi di madri che lavorano". Il feretro di Carla Fracci era arrivato alle 11 al teatro alla Scala, per una cerimonia ristretta con il governatore lombardo Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente Dominique Meyer, il direttore musicale Riccardo Chailly, il corpo di ballo del teatro, con il direttore Manuel Legris, l'etoile Roberto Bolle, gli alunni dell'Accademia, il personale della Fondazione.









L'omaggio a Carla Fracci durante la consegna del premio Rosa Camuna