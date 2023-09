Fracomina inaugura la Milano Fashion Week

Fracomina apre le danze della fashion week milanese presentando in anteprima, sulla passerella di Palazzo Isimbardi, la sua Collezione Spring Summer 2024 con una sfilata capace di mostrare le tante anime della femminilità contemporanea. Una donna, tante donne quelle che il brand manda in passerella il prossimo 18 settembre alle ore 19, protagoniste di uno stile dinamico perfetto h24, che gioca sui contrasti aprendo il guardaroba femminile a nuove sperimentazioni.

Il tutto all’insegna di un mood versatile che rappresenta i codici di Fracomina e la sua visione in movimento, vivace e satura, ricca di colore e di suggestioni.

A cominciare da un dailywear che rilegge uno dei capi feticcio del brand, il due pezzi giacca e pantalone, seguendo un carosello di ispirazioni diverse. E così il gusto francese ricercato fatto di dettagli studiati, di stampe vichy, di silhouette edgy, cede all’ inconsueto – come la giacchina Chanel sul denim cargo –e si alterna a vibrazioni frizzanti che osano nel colore, rosa su tutto. C’è spazio per un tailoring morbido, che accarezza la figura con la complicità di tessuti fluidi e lucidi, e per lunghezze che sfidano le convezioni in nome di un’indipendenza – di stile come di vita – che diventa statement.

I tessuti sono naturali; l’identità di Fracomina si ritrova in quel gusto per l’embellishment che vive di particolari scintillanti, di colori pastello, di dettagli gioiello. E sono altrettanto brillanti le vibes che profumano della California e delle sue tinte, in cui c’è posto per un country chic dai colori sabbiosi con incursioni di turchese pop, di aranciati, di gradazioni di rosa accanto a stampe – emblema di un femminile forte, capace di mettersi in gioco e di cambiare pelle ogni volta. Come il pitone, protagonista di un pattern da cui prendono vita il long dress e il blazer agile, in un ideale ritorno alla natura che si ritrova anche nella stampa cactus del vestito o in quella con cavalli della jumpsuit. E ancora frange e paillettes, lunghezze plissé e tagli che scoprono la pelle, in una proposta versatile e trasversale che veste la donna in ogni occasione e in tutti i momenti della giornata, amplificando la sua personalità e il suo carattere con stile.