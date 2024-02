Milano, frammenti di plastica nel pane della mensa scolastica

Frammenti di plastica nel pane a scuola a Milano, polemiche

Dopo la segnalazione di un ritrovamento di un frammento di plastica è stata sospesa la somministrazione del pane integrale in alcune scuole primarie, d'infanzia e nidi di Milano. Lo fa sapere in una nota Milano Ristorazione, la società che gestisce la Ristorazione scolastica delle scuole comunali della città, sottolineando che "sono già state effettuate le prime tempestive verifiche presso la cucina e la scuola, oltre che presso il fornitore, per valutare una eventuale non conformità". Per precauzione, dunque, "abbiamo preferito effettuare le verifiche ritirando il pane non ancora distribuito all'utenza", anche se "non è stato ritrovato alcun altro corpo estraneo in nessuna porzione di pane".

Frammenti di plastica nel pane a scuola, critiche dal centrodestra

Piovono le critiche dal centrodestra: "È già capitato nelle scorse settimane e doveva essere solamente un'eccezione. Ora ci risiamo e vorremmo saperne di più. Le risultanze del bullone ritrovato cosa ci hanno insegnato?" commenta il capogruppo di FdI a Palazzo Marino Riccardo Truppo. "Speriamo che i materiali ritrovati non siano solo una minima parte di quanto già ingerito dai nostri bambini - aggiunge - e avvertiamo adeguatamente i genitori subito. La situazione ci preoccupa molto e al più presto chiederemo verifiche e report dettagliati delle mense". Polemiche anche dalla Lega: "La salute dei nostri figli merita più attenzioni, non è concepibile che periodicamente si debbano affrontare situazioni analoghe - commenta il segretario della Lega Milano Samuele Piscina - dentro gli alimenti distribuiti nelle mense scolastiche non ci devono essere pezzi di plastica, vetro o acciaio. È forse pretendere troppo il fatto di chiedere più attenzione nei confronti dei bimbi milanesi a chi governa la città?".