Frana di fango in Val Seriana: sono 71 gli evacuati

Sono in tutto dieci le famiglie sfollate e 40 quelle isolate per la frana di acqua e fango che questa mattina ha interessato il paese di Ardesio, in alta Valle Seriana. Tra le famiglie sfollate anche quella del sindaco Yvan Caccia. In tutto si sarebbero riversati 15mila metri cubi d'acqua sull'abitato, inondando una decina di case a valle del canale che porta alla vicina centrale Enel del paese.

Allagati scantinati, box e anche alcune abitazioni, al momento non agibili. Nessuno è rimasto ferito: i residenti sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco. Nella tarda mattinata è stato effettuato un sopralluogo di tecnici di Comune, Provincia, Regione, vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri, oltre a Enel e Uniacque: si teme ora per il versante montano interessato dalla frana, che sarà monitorato. Per le abitazioni isolate sarà previsto un servizio di trasporto di viveri con una teleferica o con l'elicottero.