Frana Luino, Regione-Prefettura: "Aiutare 24 sfollati"

Una riunione tra Regione, Prefettura ed altri enti, per trovare una soluzione per le 24 persone sfollate a causa della frana avvenuta nei giorni scorsi a Luino, in provincia di Varese. L'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha preso parte all'incontro con il prefetto di Varese e gli enti competenti.

Pietro Foroni: "Ribadiamo la nostra volontà a interloquire con gli organi competenti"

"Ribadiamo la nostra volonta' - ha detto l'assessore - a interloquire con gli organi competenti per la definitiva soluzione della problematica in essere". Foroni ha, dunque, sottolineato che al momento la priorita' e' capire quali azioni mettere in atto per poter tutelare la salvaguardia delle persone coinvolte. "Successivamente, qualora risultasse necessario, come istituzione regionale - ha concluso l'assessore - abbiamo dato la nostra disponibilita' a finanziare, pur non essendo prettamente di sola nostra competenza, opere di pronto intervento per garantire la messa in sicurezza del versante. Siamo in costante contatto con il prefetto di Varese e l'amministrazione comunale per essere aggiornati sull'evolversi della situazione".