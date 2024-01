Frana nell'alto Garda nel Bresciano, massi fino all'ingresso di un hotel

Ancora una frana nella zona dell'alto Garda in provincia di Brescia, dopo quella di alcune settimane fa con i detriti che erano finiti direttamente nelle acque del lago. Questa volta, tra Limone e Riva del Garda, un grosso masso è rotolato fino all'ingresso dell'hotel Splendid Palace.

Chiuso tratto della strada 45bis per detriti

Nella tarda serata di giovedì la roccia si è staccata dalla parete finendo sulla strada 45bis Gardesana Occidentale in direzione Riva, al momento chiusa per la presenza di detriti. Non si vi sono stati feriti, grazie anche al fatto che l’hotel quattro stelle è chiuso nella stagione invernale. Oggi i rilievi per valutare la situazione.