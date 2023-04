Francesca Moroni (TLC Worldwide Italia): “Ecco i trend dei consumi 2023” VIDEO

Francesca Moroni (TLC Worldwide Italia): “Ecco i trend dei consumi 2023”

Se gli effetti della pandemia e le relative restrizioni sembrano essere stati superati, l’impatto sui consumi sembra beneficiare di un desiderio di riscatto. In particolare, per la Generazione Z, cioè i nati tra il 1997 e il 2012 che rappresentano 2,47 miliardi di persone, circa il 32% della popolazione mondiale. Ecco che emergono nuovi trend commerciali in cui sono le esperienze a farla da padrone.

È quanto emerge nel report, che potete leggere a QUESTO LINK redatto da TLC Worldwide Italia, azienda martech proprietaria della più grande piattaforma globale di premi, con una presenza trentennale sul mercato e sedi in oltre 14 Paesi.

Affaritaliani.it Milano ha intervistato Francesca Moroni, Managing Director di TLC Worldwide Italia per andare alla scoperta delle tendenze di consumo 2023 e delle leve su cui i brand possono più facilmente ingaggiare e fidelizzare i propri clienti.

GenZ tra third place, revenge travel, Fomo

“Secondo tutte le ultime ricerche, la GenZ ha prospettive radicalmente diverse sulla vita e nella percezione di sé stessi – spiega Francesca Moroni -. E dunque per il 2023 si definiscono trend commerciali nuovi: al centro ci sarà il tema del third place. Perché gli anni delle restrizioni hanno rivalutato enormemente il valore del tempo dedicato a sé stessi. E il third place rappresenta il luogo in cui vivere le proprie passioni che contribuiscono a dare una definizione dell’identità personale. Un posto dunque diverso rispetto alla casa (il first place) e il lavoro (il second place)”. Il terzo luogo può essere quindi rappresentato da un bar o da un centro sportivo, ma anche dal metaverso e dalla dimensione gaming fino al viaggio.

E un’altra delle tendenze evidenziate è proprio quella del “revenge travel”, ovvero la spinta a visitare posti nuovi come riscatto dopo gli anni dei lockdown. Non è un caso se il 68% degli europei nel 2023 vuole andare alla scoperta di località dove non è mai stato. E se si guarda allo scenario italiano le percentuali si alzano: il 76% degli italiani ha intenzione di viaggiare anche a costo di tagliare altre spese.

Il tutto sembra collegato ad un altro trend sintetizzato dall’acronimo Fomo (letteralmente “Fear of missing out”) una paura di rimanere esclusi, di perdersi qualcosa della vita che si è diffusa in modo trasversale tra le generazioni anche se caratterizza soprattutto la GenZ.

Moroni (TLC Worldwide Italia): "Analizzare trend e fornire soluzioni concrete"

“L'essere sul mercato da oltre trent'anni, unitamente ai dati forniti dalla nostra piattaforma – prosegue la Managing Director di TLC Worldwide Italia – ci consente non soltanto di analizzare questi trend e quindi di produrre dei report, ma anche di fornire delle soluzioni concrete. Parliamo di rewards esperienziali che in maniera reale rispondano a quelle che sono le esigenze del target Generazione Z, ma anche degli altri consumatori. Così da essere perfettamente attuali rispetto alle sfide che ogni brand in questo momento si trova ad affrontare”.