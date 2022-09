Francesco Mascolo nominato nuovo ad di MM Spa

L'assemblea dei soci di MM Spa, la società che si occupa di ingegneria, di acqua potabile e delle case popolari di proprietà del Comune di Milano ha nominato amministratore delegato Francesco Mascolo, all'interno di un cambio di governance societaria che prevede per l'ad la presa in carico di tutte le deleghe operative, in un processo di semplificazione e razionalizzazione in itinere. Il nuovo amministratore delegato siederà nel cda di una delle società partecipate dal Comune di Milano più strategiche per la città.

Chi è Francesco Mascolo, già direttore generale di ANM spa a Napoli

Francesco Mascolo è un ingegnere aeronautico di 52 anni con un Executive MBA alla Bocconi Business School ed un Master in Circular Economy Management alla Luiss. L'ultimo incarico, alla fine 2020, lo ha visto Direttore Generale di ANM SpA (Azienda Napoletana Mobilità), municipalizzata operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale con 2200 dipendenti.