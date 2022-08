Fratelli d'Italia, ecco tutti i candidati in Lombardia. Rauti a Sesto

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è capolista a Milano al plurinominale alla Camera in Lombardia, seguito dal coordinatore cittadino del partito, Stefano Maullu. Nel collegio Lombardia 1-02 (Monza e Brianza e Milano) il capolista è l'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, e al secondo posto c'è Paola Frassinetti.

Andrea Tremaglia, nipote dell'ex ministro Mirko, è capolista nel collegio di Bergamo

Andrea Tremaglia, nipote dell'ex ministro Mirko, è capolista nel collegio di Bergamo, dove al quarto posto si trova l'assessora lombarda Lara Magoni. Tremonti (Milano centro), l'assessore regionale Riccardo De Corato (sud-ovest Milano) e Frassinetti (Monza) sono alcuni dei candidati per l'uninominale alla Camera. I capilista al plurinominale al Senato per FdI in Lombardia sono, invece, Ignazio La Russa (Milano), Alessio Butti nel collegio 1 e Daniela Santanchè nel collegio Lombardia 3. Fra i candidati all'uninominale a Palazzo Madama ci sono lo stesso La Russa (in provincia di Milano), l'ex ministro Giulio Terzi di Sant'Agata e Isabella Rauti (Sesto San Giovanni). È quanto emerge dalle liste lombarde presentate da FdI alla Corte d'Appello di Milano.

Ecco l'elenco completo dei candidati nei collegi lombardi:

Camera Uninominale Lombardia 1

Riccardo De Corato, Giulio Tremonti, Paola Frassinetti, Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, Marco Osnato, Andrea Pellicini, Giangiacomo Calovini, Carmine Fabio Raimondo.

Camera Plurinominale Lombardia 1

Giorgia Meloni, Stefano Giovanni Maullu, Lorenzo Malagola, Giulio Tremonti, Paola Frassinetti, Fabio Pietrella, Grazia Di Maggio

Lombardia 2

Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, Andrea Mascaretti, Manuela Scidurlo, Sara Kelany, Umberto Novo Marrna, Barbara Mazzali, Stefano Molinari ù

Lombardia 3

Andrea Tremaglia, Alessia Ardesi, Daniele Zucchinali, Lara Magoni, Paola Frassinetti, Luca Sbardella, Cristina Almici, Paolo Inselvini

Lombardia 4

Carlo Maccari, Paola Maria Chiesa, Stefano Foggetti, Giulia Baggi

Senato Uninominale

Ingazio La Russa, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata, Daniela Santanché

Senato Plurinominale

Lombardia P01: Alessio Butti, Francesca Caruso, Rosario Antonio Mancino, Cristina Cattaneo

Lombardia P02: Ignazio La Russa, Daniela Santanché, Sandro Sisler, Paola Mancini

Lombardia P03: Daniela Santanchè, Renato Ancarotti, Paola Mancini, Gianpietro Maffoni