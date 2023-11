Fratelli d'Italia, Santanchè lascia l'incarico di portavoce in Lombardia

"Ringrazio il presidente Giorgia Meloni per la fiducia che mi ha accordato negli ultimi anni, affidandomi il ruolo di Portavoce regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia, che oggi rimetto nelle sue mani". Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanche'. "Al momento della mia nomina a ministro del Turismo avevo accettato - aggiunge - nonostante la complessita' nel coniugare i due compiti, di proseguire in via eccezionale il mio ruolo di Portavoce regionale fino all'apertura della stagione dei congressi provinciali, che e' ora arrivata. In questi anni, da unico ministro a ricoprire i due incarichi in questione, ho fatto del mio meglio per accompagnare Fratelli d'Italia dal 3,6% delle regionali 2018 ad essere il primo partito in Lombardia alle regionali 2022 con il 25,18%."

Santanchè: "FdI in Lombardia crescerà ancora"

Santanche' si dice "certa che si continuera' a lavorare tutti insieme per far crescere ancora, sotto la guida di Giorgia Meloni, il nostro movimento nella regione che e' traino di tutta l'economia nazionale. Auguro buon lavoro al mio successore e ringrazio la squadra che ha lavorato con me e con essa tutti i dirigenti, gli iscritti e gli elettori che si sono battuti per le nostre idee e i nostri programmi".