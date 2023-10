Fri-El Geo e A2A, una partnership per il teleriscaldamento green di Milano

Fri-El Geo, produttore di energia geotermica, e A2A, attraverso lacontrollata A2A Calore e Servizi, leader in Italia nel settore del teleriscaldamento, hanno avviato una partnership finalizzata all’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili per il riscaldamento della cittàdi Milano, che permetterà di ridurre le emissioni di CO2.

La localizzazione degli impianti all’internodella Città Metropolitana di Milano è attualmente in fase di studio

La localizzazione degli impianti all’internodella Città Metropolitana di Milano è attualmente in fase di studio. Con l’intesa firmata, Fri-El Geo e A2A Calore e Servizi dimostrano di voler rispondere alla sfida della transizione energetica e della neutralità ecologica al 2050. La geotermia, infatti, è una tra le fontienergetiche a minor impatto ambientale ed è pronta a svolgere un ruolo importante per il futurosostenibile in Italia.Grazie al teleriscaldamento, l’energia termica prodotta da un impianto geotermico potrà arrivaredirettamente nelle case senza necessità di lavori di ristrutturazione. Inoltre, le abitazioniguadagnerebbero almeno due classi energetiche con la sostituzione del gas metano, che oggi inItalia è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di CO2 a causa degli impianti di riscaldamentodomestico.

Ernst Gostner: “Stiamo investendo molte risorse sulla geotermia e, oggi che il prezzo del gas sta risalendo, ancor dipiù è urgente che il Governo si impegni"

“Questa partnership è una risposta concreta, innovativa ed efficacie alla discussione sulla direttiva “casegreen” in corso al Parlamento e al Consiglio Europeo” dichiara Ernst Gostner, ceo di Fri-El Geo. “Stiamo investendo molte risorse sulla geotermia e, oggi che il prezzo del gas sta risalendo, ancor dipiù è urgente che il Governo si impegni, con incentivi adeguati, a tutelare il rischio degli investitori per rendere competitiva ed estendere la realizzazione degli impianti geotermici”.

Luca Rigoni: "Ridurre l’impronta carbonica delle proprie reti di teleriscaldamento e teleraffrescamentoche tra i principali obiettivi della strategia di decarbonizzazione del Gruppo A2A"

“Il settore del riscaldamento e raffrescamento urbano contribuisce significativamente alle emissioni diCO2 nelle città. Ridurre l’impronta carbonica delle proprie reti di teleriscaldamento e teleraffrescamentoche già rappresentano un modello di efficienza e circolarità attraverso lo sfruttamento delle risorsedisponibili sul territorio, è tra i principali obiettivi della strategia di decarbonizzazione del Gruppo A2A”commenta Luca Rigoni, Amministratore Delegato di A2A Calore e Servizi. “L’accordo siglato conFri- El Geo si inserisce in questo quadro, prevedendo per A2A Calore e Servizi il ritiro di energia termica100% green, che verrà resa disponibile dagli impianti geotermici in fase di sviluppo”.

Fri-El Geo ha già presentato il Progetto Pangea, che prevede oltre 100 opportunità di esplorazione geotermica in Italia

Fri-El Geo ha già presentato il Progetto Pangea, che prevede oltre 100 opportunità di esplorazione geotermica in Italia, di cui 15 già realizzabili nei prossimi anni. Lo scopo è utilizzare il caloreproveniente da fonti geotermiche del sottosuolo da distribuire in centri abitati e zone industriali sulterritorio nazionale. Un impianto geotermico a media entalpia a ciclo chiuso come quello in costruzione ad Ostellato (FE) è in grado di produrre abbastanza energia termica green da riscaldare,24 ore su 24, 7 giorni su 7, circa 120.000 abitazioni e potrebbe far risparmiare 40.000 tonnellate diCO2/anno.