Fridays for Future: a Milano c'è anche Greta Thunberg

Gli attivisti di Fridays for Future, sulle orme dell'attivista svedese Greta Thunberg, scendono in strada a Milano venerdì 11 ottobre. Il corteo studentesco, promosso da Giovani Palestinesi e Fridays for Future, che iniziato in Largo Cairoli alle 9.30 ha una doppia richiesta: "Stop genocide. Stop ecocide", giustizia sociale e giustizia climatica. Nel lanciare questo doppio appello, insieme ai giovani studenti, è presente per un intervento la creatrice dell'ormai sciopero globale Greta Thunberg. Thunberg, che ha sfilato indossando una kefiah, torna a Milano per una manifestazione dopo tre anni.

Il corteo, da largo Cairoli, prosegue in Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via Olona, piazza S. Agostino, viale Papiniano, piazzale Cantore, corso Colombo, via Valenza e Ripa di Porta Ticinese.