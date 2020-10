Fridays for Future in piazza per il clima. Distanziati e con mascherina

A Milano tornano i ragazzi delle manifestazioni 'Friday for future' per il clima. In Piazza Duomo gli studenti sono un centinaio o poco più, distanziati e tutti con mascherine. "Rise up for climate justice", "climate justice now", sono le scritte sui pochi manifesti posti ai piedi del monumento a Vittorio Emanuele II.

FFF torna nuovamente in piazza in tutta Italia per lo Sciopero Nazionale per il Clima. Gli attivisti hanno lavoratp per settimane alle misure di sicurezza per evitare contagi da coronavirus: ai manifestanti è stata provata la febbre, hanno mascherine e gel disinfettante presso i nostri risciò del movimento. Il distanziamento sociale sarà alla base di tutte le azioni della giornata.

“Fridays For Future ha affermato dall’inizio della pandemia che bisogna trattare ogni emergenza come un’emergenza” spiega Martina Comparelli, una delle portavoce del movimento a livello milanese. “Ora lo dimostreremo, protestando contro la crisi climatica nel rispetto delle misure anti-contagio”. La richiesta principale è di utilizzare la grande opportunità del Recovery Fund per la riconversione ecologica, a partire dalla transizione energetica. L’attuale piano, infatti, prevede che gran parte dei fondi siano destinati a sviluppare progetti incompatibili con la crisi climatica - metanodotti, impianti di biomassa e opere di urbanizzazione intensiva - che andranno ad aggravare ulteriormente la situazione climatica. Inoltre, Fridays For Future chiede a tutti i media di dire la verità sul cambiamento del clima. “Abbiamo bisogno di una copertura adeguata e costante alla crisi climatica, fornendo un’informazione veritiera e complementare all’istruzione fornita a scuola.” continua Miriam, l’altra portavoce di Milano. “Solo così i cittadini potranno comprendere la gravità di questa emergenza e chiedere alla politica di agire subito per prevenire la catastrofe”.