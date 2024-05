Frode da 20 milioni, arrestato il proprietario dei supermercati Aumai

Guai giudiziari per Aumai, la piu' nota catena di supermercati cinesi che ha punti vendita in tutta Italia. La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato il suo proprietario Chen Wenxu con l'accusa di frode fiscale attraverso fatture false con un'evasione delle imposte quantificata in oltre sei milioni di euro. Un manager e' ai domiciliari e altri tre sono stati raggiunti dalla misura dell'interdizione all'attivita' imprenditoriale e dal divieto di espatrio. I finanzieri stanno dando esecuzione nelle province di Monza e della Brianza e di Brescia a un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 6 milioni di euro, pari ai presunti profitti illeciti, e a un sequestro impeditivo di disponibilita' finanziarie nei confronti delle venti imprese 'cartiere coinvolte. Nel complesso la frode ammonterebbe a 20 milioni di euro.