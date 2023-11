Frodi fiscali e 'ndrangheta: dodici arresti a Milano

La Guardia di Finanza di Gorgonzola ha sequestrato su ordine del gip di Milano circa 10 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi fiscali compiute con la somministrazione fraudolenta di manodopera che avrebbero agevolato in qualche caso la cosca 'ndranghetista Accorinti-Melluso. I finanzieri, coordinati dai pm della Dda milanesi, hanno anche arrestato 12 persone (7 in carcere e 5 arresti domiciliari). Dagli accertamenti e' emerso l'utilizzo distorto e strumentale di societa' con un ciclo di vita ridotto, spesso amministrate da "teste di legno", che dissimulavano, attraverso fittizi contratti d'appalto per prestazioni di servizi, somministrazioni irregolari di manodopera a favore di aziende operanti, tra gli altri, nel settore del movimento merci, al fine di conseguire profitti illeciti derivanti dal mancato pagamento delle imposte, delle ritenute da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi. Le societa' venivano quindi depauperate dei beni e "rimpiazzate" nello schema di frode con nuove persone giuridiche.