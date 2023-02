Frodi nell'edilizia a Milano: sequestro per quasi 163 milioni di euro

Un sequestro preventivo per quasi 163 milioni di euro e sette misure cautelari ad altrettanti indagati accusati dalla procura di Milano di far parte di una associazione per delinquere finalizzata alla indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti, alla commissione di reati fiscali, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. E' l'esito di un'inchiesta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati dal pm Grazia Colacicco, avviata nel 2016 dopo un'ispezione a un cantiere edile del Pavese dal quale e' emerso una serie di societa' assistite da un commercialista che, mensilmente, portavano in compensazione i contributi assicurativi e previdenziali relativi alla numerosa manodopera, vantando dei crediti di imposta risultati inesistenti.