Frontale nel Bergamasco: feriti anche due bambini di 8 anni

Grave incidente nel Bergamasco. Un frontale fra automobili è avvenuto in via Vittorio Veneto, la strada che collega Clusone a Rovetta, poco prima delle otto. Coinvolte otto persone: cinque sono ricoverate in codice rosso in gravi condizioni. Tra di loro anche un bambino e una bambina di 8 ann.

Un elisoccorso inviato dal 118 sta portando via un ferito in codice rosso

Sul posto ci sono due ambulanze dei volontari della Presolana e della Croce verde di Colzate, e l'elisoccorso inviato dal 118, che sta portando via un ferito in codice rosso. La strada è stata chiusa dalla polizia locale di Clusone, mentre i carabinieri stanno effettuando i rilievi.