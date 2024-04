FS Sistemi Urbani vende gli scali ferroviari di Farini e San Cristoforo

Due storici scali ferroviari di Milano, Farini e San Cristoforo, trovano nuova vita grazie alla cessione al fondo Redeus, gestito da Prelios. Questa operazione, del valore di 489,5 milioni di euro, è stata finalizzata oggi grazie all'impegno di FS Sistemi Urbani, capofila del Polo Urbano del gruppo FS Italiane.

Milano, trasformare gli ex scali in spazi rigenerati

Il programma di rigenerazione urbana dei sette scali dismessi a Milano, avviato nel 2017, continua così il suo corso. Questo ambizioso progetto, nato dalla collaborazione tra FS Italiane, il Comune di Milano e la Regione Lombardia, mira a trasformare gli ex scali Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo in spazi rigenerati, puntando sulla creazione di aree verdi e di aggregazione per la comunità, che rappresenteranno oltre la metà della superficie totale dei siti interessati.