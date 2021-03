"Fuga dalla città": evento online con il Centro studi Grande Milano

Era la prima della classe, la metropoli più ricca e moderna d’Italia, oggi è una città spenta dal virus. Centro studi Grande Milano e Alleanza civica per Milano promuovono un evento online per parlare del capoluogo lombardo a partire dal libro "Fuga dalla città", di Fabio Massa, pubblicato in questi giorni da Chiarelettere. Storie, testimonianze, documenti: il racconto di una città modello sfiancata dalla pandemia. L'appuntamento è alle 18 a questo link https://meet.google.com/jas-pkwp-wsv Con Daniela Mainini e l'autore dialogheranno anche Sergio Scalpelli, Lia Quartapelle, Davide Re e Franco D'Alfonso.