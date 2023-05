Fuga di Artem Uss, le indagini dei pm: come è arrivato a Belgrado?

Fuga di Artem Uss, proseguono le indagini: come è arrivato a Belgrado?

Prosegue l'inchiesta della Procura di Milano, condotta dai Carabinieri, sull'evasione del 22 marzo dagli arresti domiciliari di Artem Uss. Ieri gli investigatori dell'Arma e il pm Giovanni Tarzia, coordinati dal procuratore capo Marcello Viola, hanno sentito in caserma alcune persone vicine al quarantenne russo, convocate in qualitò di persone informate sui fatti. Nell'inchiesta per concorso in evasione, procurata evasione e favoreggiamento sono indagate oltre Uss quattro individui dell'Est Europa.

Gli inquirenti attendono gli esiti di alcune richieste di assistenza giudiziaria a Slovenia, Croazia, Serbia e Germania

Nel frattempo, gli inquirenti attendono gli esiti di alcune richieste di assistenza giudiziaria a Slovenia, Croazia, Serbia e Germania. Dai Paesi dell'Est l'obiettivo è ricevere le immagini dei conta-targhe per ricostruire il percorso di Uss verso Belgrado dove si ritiene abbia poi preso un volo per la Russia. L'ultimo dato in mano e' un'immagine di una telecamera in Friuli a pochi chilometri dal confine sloveno di un'auto su cui si ritiene fosse l'uomo d'affari.

Dalla Germania invece è stata chiesta documentazione su Yury Orekhov, socio di Uss

Mentre dalla Germania invece è stata chiesta documentazione su Yury Orekhov, socio di Uss arrestato in Germania sullo stesso mandato d'arresto internazionale spiccato dalla Procura federale Est di New York che accusa i due di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, alla frode bancaria e al riciclaggio.