Fuga di gas in strada a Milano: venti evacuati da un palazzo



Una ventina di persone sono state evacuate questa mattina da un palazzo di via Negroli, alla periferia Est di Milano, per una fuga di gas dalla sede stradale. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non ci sono stati feriti e la situazione è sotto controllo. Sul posto, insieme ai pompieri e alle forze dell'ordine, sono intervunti anche i tecnici A2A per riparare il guasto.