Fulmini e pioggia: forte temporale si abbatte su Milano

Un forte temporale ha colpito Milano e la provincia dalla tarda sera di ieri. Pioggia intensa soprattutto nella zona nord della città e sulla fascia est. Palazzo Marino aveva invitato i cittadini "durante l'allerta meteo a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.



Fulmini e pioggia: allerta gialla su Milano

Il Centro Rischi Naturali della Lombardia aveva diramato un'allerta gialla, cioè ordinaria, per temporali con monitoraggio del Seveso e del Lambro. “Il Lambro in 30 minuti è salito di 90 centimetri – fa sapere l’assessore alla Sicurezza di Milano Marco Granelli - ma i valori dei fiumi non sono da emergenza”.