Fumata nera per Fiera: nessun ad in vista

E' ancora presto per il nuovo amministratore delegato di Fiera Milano spa. Secondo quanto puo riferire Affaritaliani.it Milano, il posto che era stato ricoperto da Fabrizio Curci rimarrà ancora vacante. Il prossimo cda è previsto per domani, 18 giugno. In un primo tempo si pensava che sarebbe avvenuta una sostituzione lampo, ma probabilmente verrà invece condotta una ricerca più approfondita per individuare la figura più competente. Da un punto di vista strategico, la situazione in Fiera Milano è complicata, non solo per motivi ovvi legati al blocco delle esposizioni per l'emergenza Coronavirus. Ma, anche, per le politiche condotte dall'ex amministratore delegato: razionalizzazione dei costi molto efficace a fronte però di una programmazione non altrettanto all'altezza. Curci se ne è andato nel momento forse più difficile per Fiera Milano da decenni. Dopo aver incassato la riconferma, oggi tutti pensano che fosse già in trattativa con l'azienda in cui andrà a lavorare che - si vocifera - opera nel campo della moda e degli accessori. All'interno di Fiera rimangono tutti i dirigenti che lui aveva selezionato. In attesa di capire quale sarà l'impronta che vorrà dare il nuovo amministratore delegato. Ma per saperlo va prima individuato.

