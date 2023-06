Funerali di Berlusconi: l'epico sbrocco di Fede contro l'autista e... Alfredo

Emilio Fede, la morte di Silvio Berlusconi e le sue dirette Instagram: dopo il video in cui l'ex direttore del Tg4 apprendeva live della scomparsa del Cavaliere, l'anziano giornalista è di nuovo di tendenza sui social per il video in cui racconta a ruota libera la disavventura che gli ha impedito di partecipare alle esequie del fondatore di Forza Italia.

Emilio Fede: "Autista mascalzone: è sparito e ha buttato via le chiavi"

La vicenda, così come raccontata da Fede, è surreale e grottesca. Il suo autista gli avrebbe impedito di raggiungere piazza Duomo: Quel farabutto mascalzone è sparito. Polizia, guardia di finanza, intervenite. Arrestatelo", inizia lo sfogo del giornalista.

"Ha fermato la mia macchina, non mi ha consentito di partire in tempo per seguire il corteo funebre. Piango solo a dirlo. Avevo il mio autista ma quel farabutto e mascalzone è sparito. Non si è fatto trovare. Dovevo arrivare in Piazza Duomo ma ha fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata buttando via le chiavi. Oggi vivo un momento di dolore, ma anche di rabbia".

Fede si rivolge a Berlusconi: "Presidente, ti raggiungerò dove sei"

Il giornalista si è quindi rivolto direttamente a Berlusconi: "Ciao Presidente, hanno tentato fino all'ultimo di allontanarmi da te, ma io ci sono e ci sarò. Sono sicuro che ti raggiungerò dove sei, siamo stati troppo tempo insieme. Non possiamo tenere conto di farabutti, delinquenti. Un imbecille, un farabutto, mi ha sequestrato la macchina ed è scomparso così che io non ho avessi nessun mezzo per raggiungere Arcore".

Fede in diretta Instagram: la telefonata di Alfredo

L'apice del cringe quando nel bel mezzo dello sfogo in diretta Emilio Fede ha risposto alla telefonata di un tale Alfredo, che lo ha provocato chiedendogli perchè non fosse al funerale di Berlusconi. E qui il giornalista ha completamente sbroccato. Prima proponendo ad Alfredo 5mila euro per venire a spiegarsi direttamente a casa sua. Poi riempiendolo di insulti talmente pesanti da renderne impossibile una loro trascrizione, anche censurandoli. Le immagini, ad ogni modo, si trovano facilmente sui social dove sono presto diventate virali