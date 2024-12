Funerali di Pillitteri: Milano saluta il suo ex sindaco socialista

Lutto cittadino e tanti milanesi alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio per dare l'ultimo saluto all'ex sindaco socialista Paolo Pillitteri morto lo scorso 5 dicembre nel giorno del suo 84esimo compleanno. Un applauso e una bandiera socialista hanno accolto l'arrivo del feretro. Insieme ai famigliari, i figli Stefano e Maria Vittoria, la moglie Cinzia Gelati e i nipoti Stefania e Bobo Craxi, hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala con la fascia tricolore, l'assessore regionale Gianluca Comazzi, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi, l'ex sindaco Gabriele Albertini, i consiglieri regionali del Pd Pierfrancesco Majorino, Carmela Rozza. "Ha conosciuto la persecuzione e la gogna mediatica, ma la sua famiglia l'ha salvato", l'affondo della figlia Maria Vittoria.

Bobo Craxi: "Ha sempre mantenuto vivo amore per Milano"

"Pillitteri in questi anni non ha fatto altro che mantenere vivo il suo amore per la città, di lavorare possibilmente anche con i nuovi sindaci". Lo ha detto Bobo Craxi, nipote di Paolo Pillitteri, a margine dei funerali dell'ex sindaco di Milano. "Quando io facevo la campagna per l'Expo, che poi abbiamo vinto, lui era molto felice, incoraggiava molto - ha raccontato. - All'inizio nessuno sapeva esattamente cosa fosse, Paolo mi è stato molto vicino così com'è stato vicino a tutti i sindaci, di tutti i segni politici. Perchè c'è una continuità, Milano ha un'educazione amministrativa molto alta, un fortissimo senso amministrativo e quindi Paolo, nonostante sia stato travolto dalle vicende di Tangentopoli ha mantenuto, come segno di responsabilità, la sua dedizione per la città. Non l'ho mai sentito criticare un sindaco, non ho mai sentito dalla sua bocca parole di critica verso il suo successore e questo spesso accade. Invece, Paolo , da questo punto di vista, ha sempre avuto un senso civico", ha concluso.