Furno-Fontana, secondo round. Il pm ci riprova col Governatore

Secondo round per la battaglia tra il pm Luigi Furno e Attilio Fontana. Con l'iscrizione nel registro degli indagati del governatore per il caso camici è la seconda volta che un'inchiesta portata avanti dal pm Furno vede indagato Attilio Fontana. La prima volta il pm Furno aveva acceso un faro su un affidamento all'avvocato Marsico, socio del suo ex studio legale, di un incarico di scarsa rilevanza economica. Un faro che però si era spento in una archiviazione per Fontana, che dunque ne era uscito lindo. Per la seconda volta Furno torna a indagare Fontana, anche questa volta per un affidamento, nel caso specifico al cognato. Chissà come finirà.