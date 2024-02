Furti in casa, 10 arresti per 40 rapine in Lombardia

Furti in casa, 10 arresti per 40 rapine tra Lombardia ed Emilia

I carabinieri di Brescia hanno effettuato dieci arresti per una quarantina di rapine e furti in casa. A commettere i vari reati una banda, composta per lo più da albanesi, che agiva tra le province di Brescia, Bergamo, Milano e Piacenza. Lo stesso gruppo che, nel gennaio del 2023, mise a segno una rapina da oltre 100 mila euro in una villa nei pressi del lago di Iseo.

Targhe rubate per i loro colpi

"Il gruppo, com'è emerso da alcune intercettazioni telefoniche, era solito sottrarre le targhe da alcune vetture in modo da apporle sui veicoli poi utilizzati per commettere i furti, al fine di ostacolare le indagini delle forze dell'ordine". Così scrive il Gip nell'ordinanza di custodia cautelare.