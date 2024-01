Furti in serie, i cittadini affiggono manifesti: ladro arrestato

Operazione della Polizia di Stato che ha arrestato un 24enne di origini rumene, accusato di essere l'autore di diversi furti e rapine commessi nelle ultime settimane nel quartiere Baggio a Milano. I residenti della zona, riferisce Ansa, avevano affisso per strada diversi manifesti con l'immagine del giovane, pubblicando anche sui social le foto estratte dai circuiti di videosorveglianza privata. A seguito di un'attività investigativa, avvenuta tramite l'utilizzo dei filmati delle telecamere, i poliziotti del commissariato Lorenteggio sono riusciti a individuarlo e fermarlo giovedì sera in via Quarti.

I furti e le rapine avvenuti nel quartiere Baggio di Milano

Il 24enne, condotto nel carcere di San Vittore, è ritenuto responsabile di un furto aggravato consumato la notte del 3 gennaio in una pizzeria di via Chiostergi dove, dopo aver forzato la porta finestra posteriore, si è introdotto all'interno del locale rubando alcolici, vini e super alcolici per un valore di circa 2000 euro. Inoltre, intorno alle 20 del 9 gennaio, avrebbe commesso anche una rapina in un appartamento di via Canevari ai danni di due coniugi, i quali lo hanno sorpreso nella propria camera da letto una volta rientrati in abitazione.