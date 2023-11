Furti e truffe in studi legali fingendosi giurista, arrestata

Si fingeva un'esperta giurista in campo civilistico e con questo pretesto derubava e raggirava gli avvocati che la chiamavano a collaborare nei propri studi locali. Le indagini della sezione di pg del pool Antitruffe della Procura di Milano, coordinato dall'aggiunto Eugenio Fusco, hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza con la quale e' stata applicata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal gip. di Milano, nei confronti di una donna di 56 anni, gia' gravata da precedenti specifici, indagata in continuazione, i reati di furto, truffa e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.



La donna rubava beni personali e valori lasciati negli studi legali

La donna, inserendo il proprio curriculum vitae sul sito dell'ordine degli avvocati, si proponeva come esperta in campo civilistico, attirando di volta in volta l'interesse di vari studi legali in cerca di collaboratrici. Ottenuto l'incarico, approfittando della fiducia riconosciutale, rubava beni personali e valori lasciati in studio e, in numerose occasioni, utilizzava fraudolentemente carte di pagamento. Tra le vittime anche un anziano avvocato, dal cui conto l'indagata effettuava bonifici, a proprio favore e a favore del suo compagno, per oltre 15.000 euro. Da approfondimenti investigativi e' risultato, anche, l'illecito utilizzo, per ulteriori 8.900 euro, della carta di credito della vittima. Dall'attivita' svolta dal Pool Antitruffe e' emersa che con lo stesso modus operandi la donna avrebbe colpito in almeno altri sette studi legali di Milano e provincia.