Furto di gioielli da 700mila euro in un hotel in centro a Milano

Una turista monegasca di 77 anni ha denunciato un furto di gioielli da 700mila euro che sarebbe avvenuta in una camera di un hotel di lusso in centro a Milano. Il colpo risale agli scorsi giorni, la donna ha dapprima appurato che la trousse con all'interno i gioielli non fosse rimasta nella sua abitazione a Montecarlo. L'albergo si trova nel Quadrilatero della Moda, i carabinieri della Compagnia Duomo stanno avviando le indagini sentendo testimoni e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.